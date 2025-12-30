کارشناس هواشناسی مازندران از بارندگی گاهی به‌صورت رگبار و رعدوبرق، کاهش دما و وزش باد شدید موقتی در مناطق مرکزی و شرقی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تاکامی کارشناس هواشناسی گفت: روز گذشته بیشینه دمای هوا در شهرهای نیمه شرقی استان به ۱۸ درجه بالای صفر رسید و صبح امروز، منطقه دلیر چالوس با ثبت کمینه دمای ۵ درجه زیر صفر، سردترین نقطه استان بود. همچنین از منطقه دنا علیا در چالوس، ۲۵ سانتی‌متر برف گزارش شده است.

وی افزود: امروز سه‌شنبه نهم دی‌ماه، به‌ویژه در مناطق مرکزی و شرقی استان، شاهد بارندگی گاهی به‌صورت رگبار و رعدوبرق، کاهش دما، وزش باد شدید و موقتی و احتمال تگرگ خواهیم بود. بارش‌ها در ارتفاعات به‌صورت برف پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی با توجه به بارش‌های امروز، از شهروندان خواست از ترددهای غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کنند و در صورت ضرورت، تجهیزات زمستانه به همراه داشته باشند. وی تأکید کرد: شرایط جوی برای فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی مناسب نیست.

تاکامی ادامه داد: عمده فعالیت این سامانه بارشی در نیمه شرقی استان خواهد بود و از عصر امروز به‌تدریج از استان خارج می‌شود. بر این اساس، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه جو استان پایدار شده و دمای هوا افزایش می‌یابد، هرچند در مناطق ساحلی و جلگه‌ای احتمال مه صبحگاهی وجود دارد.

وی در پایان از فعالیت سامانه بارشی دیگری از عصر جمعه تا اواخر وقت شنبه خبر داد و گفت: این سامانه نیز بارندگی، وزش باد شدید موقتی، کاهش دما و بارش برف در ارتفاعات را به همراه خواهد داشت و از روز یکشنبه هفته آینده، جو استان دوباره پایدار می‌شود. همچنین دریا امروز مواج است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.