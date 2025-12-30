با آغاز موج جدید سرمای زمستان و صدور هشدارهای هواشناسی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد که تمام تمهیدات لازم برای حفظ ایمنی سفرهای جاده‌ای و جلوگیری از بروز مشکل برای مسافران اندیشیده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرتضی اله‌یاری، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از آماده‌باش کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی در برابر شرایط نامساعد جوی خبر داد.

وی گفت: با توجه به هشدارهای صادرشده از سوی سازمان هواشناسی، طرح‌های ویژه‌ای برای مدیریت سفرهای بین‌شهری در سرما و بارش‌های زمستانی در سطح استان‌ها اجرا شده تا ایمنی مسافران حفظ و اختلالی در خدمات‌رسانی ایجاد نشود.

اله‌یاری با اشاره به همکاری بخش‌های مختلف برای اجرای این طرح افزود: هماهنگی لازم با ادارات کل استانی انجام شده تا در صورت بسته شدن یا کندی مسیرها به‌واسطه شرایط جوی، امکان استقرار موقت ناوگان و مسافران در پایانه‌ها، راهدارخانه‌ها و مجتمع‌های خدماتی–رفاهی بین‌راهی فراهم باشد.

وی تأکید کرد: رانندگان ناوگان عمومی نیز به رعایت کامل ضوابط ایمنی از جمله بررسی لاستیک‌ها، تجهیزات گرمایشی و شرایط فنی خودروها ملزم شده‌اند و اطلاع‌رسانی لازم از طریق سامانه‌های هوشمند و پایگاه‌های بین‌راهی در حال انجام است.

سازمان راهداری از مردم خواست پیش از آغاز سفرهای جاده‌ای، وضعیت آب‌وهوا و جاده‌ها را از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی رسمی بررسی کرده و در صورت امکان، زمان سفر را با شرایط ایمن‌تری تنظیم کنند.