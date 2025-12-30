به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،جوان جعفری ، در مراسم جشن هفته پژوهش و فناوری که در تالار رحیمی‌زاده دانشکده علوم برگزار شد، گفت: خروج دانشگاه از «برج عاج» و حضور فعال در جامعه، نه‌تنها موجب کاهش منزلت دانشگاهیان نمی‌شود، بلکه با حل مسائل واقعی صنعت و اجتماع، زمینه ارتقای جایگاه اجتماعی و حل بخشی از مشکلات مالی دانشگاه را فراهم می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به قانون جهش تولید دانش‌بنیان، آن را از مهم‌ترین قوانین در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه دانست و گفت: هدف این قانون ایجاد ارتباطی مستمر و نظام‌مند میان بخش تحقیق و توسعه است و بدون این پیوند، توسعه کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد افزود: دانشگاه موتور تحقیق و صنعت موتور توسعه است و ظرفیت‌های علمی دانشگاه بستر مناسبی برای پیشرفت صنعتی فراهم می‌کند.

در این مراسم از پژوهشگران برتر دانشگاه و صنعت قدردانی شد.