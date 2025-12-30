پخش زنده
استاندار کرمان گفت:رتبه نخست استخراج معدن در کشور را دارد و معادن متنوعی از جمله آهن، مس، کروم، تیتانیوم و عناصر ارزشمندی مانند طلا در آن فعال است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،استاندار کرمان گفت: استان کرمان بهعنوان بزرگترین استان کشور از نظر وسعت جغرافیایی، با ۲۵ شهرستان و شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از ظرفیتهای گسترده بالقوه و بالفعل در حوزههای مختلف برخوردار است.
وی افزود:بخش قابل توجهی از نیاز داخلی و صادراتی کشور در این حوزه توسط محصولات کشاورزی استان تأمین میشود.
استاندار گفت:تصفیهخانه فاضلاب شهر کرمان با پیشرفت ۶۰ درصدی در حال اجراست و پیشبینی میشود فاز اول آن تا خرداد سال آینده به بهرهبرداری برسد.
طالبی بیان کرد:تصفیهخانه آب شرب شهر کرمان با پیشرفت ۹۰ درصدی بهزودی وارد مدار خواهد شد