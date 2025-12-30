به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری در این پیام گفت : با نهایت تاسف و تاثر ، رحلت عالم جلیل القدر ، فقیه وارسته و مفسر قرآن کریم ، آیت الله سید علی شفیعی ، نماینده محترم مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ، از شاگردان برجسته مکتب نجف اشرف و از یاران صادق نهضت امام خمینی (ره) موجب اندوه عمیق گردید .

وی ادامه داد : این روحانی مجاهد و پارسا ، در طول عمر پر برکت خویش ، عمر گرانمایه را وقف اعتلای اندیشه اسلامی ، تعیلم و ترویج معارف قرآن کریم و خدمت صادقانه به مردم مومن و انقلابی خوزستان نمود.برگزاری جلسات مستمر تفسیر قرآن ، تالیف و تدوین آثار علمی و دینی متعدد ، تربیت شادگران فاضل و تاسیس کتابخانه ارزشمند شهید سید مرتضی شفیعی در اهواز تنها بخشی از خدمات ماندگار آن عالم وارسته است .

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد : بی تردید فقدان این شخصیت فرزانه برای حوزه های علمیه ، مردم شریف خوزستان و کشور ، ضایعه ای بزرگ است.یاد و نام ایشان ، به ویژه همراهی ضادقانه اش با نهضت امام خمینی (ره) و تربیت فرزندان مومن و انقلابی ، از جمله شهید والامقام سید مرتضی شفیعی و مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید محسن شفیعی ، تا همیشه در خاطر مردم خونگرم خوزستان ماندگار خواهد بود.

سردار دریادار پاسدار تنگسیری بیان کرد : اینجانب بدین وسیله این ضایعه بزرگ را به محضر مقام معظم رهبری ، بیت مکرم ایشان ، شاگردان ، ارداتمندان و مردم انقلابی استان خوزستان تسیلت عرض می نمایم و از درگاه خداوند متعال برای روح مطهر آن عالم پارسا علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت دارم .