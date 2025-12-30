پخش زنده
امروز: -
تلویزیون امروز با محوریت ارتقای سلامت و آگاهی اجتماعی، از یکسو در برنامه «دکتر سلام» به بررسی نقش آندوسکوپی و کولونوسکوپی در تشخیص زودهنگام بیماریهای گوارشی میپردازد و از سوی دیگر با پخش فیلم سینمایی «نمره من اف مثبت» از شبکه امید، پیامهایی امیدبخش درباره توانمندی نوجوانان، تعادل آموزشی و سلامت روان را به مخاطبان منتقل میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «دکتر سلام» شبکه آموزش سیما با موضوع بررسی آندوسکوپی و کولونوسکوپی، به تشریح کاربردها و اهمیت این روشهای تشخیصی در سلامت دستگاه گوارش میپردازد.
در این قسمت از برنامه «دکتر سلام»، دکتر ابوالفضل نمازی، فوق تخصص گوارش و کبد، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات کولورکتال، به بیان نکات تخصصی درباره آندوسکوپی و کولونوسکوپی و نقش آنها در تشخیص و پیشگیری از بیماریهای گوارشی میپردازد.
در این گفتوگوی پزشکی ، کاربردهای بالینی این روشها ، زمان مناسب انجام آنها و اهمیت تشخیص زودهنگام بیماریهای گوارشی مورد بررسی قرار میگیرد؛ موضوعی که میتواند نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی و ارتقای سلامت جامعه داشته باشد.
برنامه «دکتر سلام» امروز نهم دیماه، ساعت ۱۳ با اجرای دکتر طهماسبی از شبکه آموزش سیما پخش میشود.
فیلم سینمایی «نمره من اف مثبت»
فیلم سینمایی «نمره من اف مثبت» با گویندگی ۲۱ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.
این سینمایی در گونه کمدی و خانوادگی محصول آمریکا در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه امید سیما پخش شود.
مدیر دوبله این سینمایی مهوش افشاری و صدابردار آن حسین حسنی فر است.
شیلا آژیر، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، شهراد بانکی، فاطمه برزویی، ارسلان جولایی، سمیه رهنمون، حسین سرآبادانی، داود شعبانی نصر، سعید شیخ زاده، سحر صحامیان، بهروز علی محمدی، فاطمه غزنوی، امیرصالح کسروی، نسرین کوچک خانی، ملیکا ملک نیا، علی همت مومیوند، صنم نکواقبال، نازنین یاری و مهوش افشاری صداپیشههای این اثر بودهاند.
این فیلم درباره گروهی از نوجوانان دانشآموز است که در مدرسه با نمرات پایین مواجه هستند، تصمیم میگیرند یک عملیات سرقت برنامهریزی کنند.
هدف آنها این است که به مدرسه دستبرد بزنند و برگههای امتحانی خود را تغییر دهند تا از افتادن در درس جلوگیری کنند.