به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت الاسلام مدرسی در مراسم بزرگداشت نهم دی و دهه بصیرت که با حضور پرشور مردم، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا در شهرستان مهریز برگزار شد، نهم دی را یکی از ماندگارترین و سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی دانست.

وی با اشاره به ابعاد گسترده فتنه سال ۸۸ گفت: فتنه ۸۸ حادثه‌ای ساده و مقطعی نبود، بلکه جریانی عمیق با لایه‌های آشکار و پنهان بود که آثار آن همچنان قابل تحلیل و بررسی است و به همین دلیل ده‌ها جلد کتاب و آثار پژوهشی درباره این مقطع تاریخی تدوین و در تاریخ ثبت شده است.

حجت الاسلام مدرسی افزود: نهم دی روز تشخیص جمعی حق از باطل و تجلی تقوای اجتماعی ملت ایران بود؛ روزی که مردم با آگاهی و بصیرت، صف خود را از جریان فتنه جدا کردند و نشان دادند در بزنگاه‌های حساس، مدافع انقلاب و ولایت هستند.

سخنران مراسم با بیان اینکه نهم دی روز شکست پروژه جابه‌جایی جلاد و شهید بود، تصریح کرد: دشمنان انقلاب تلاش داشتند با القای اتهام تقلب و قانون‌شکنی، نظام اسلامی را زیر سؤال ببرند، اما حضور هوشمندانه مردم این توطئه را ناکام گذاشت.

وی نهم دی را روز اعلام وفاداری ملت ایران به اسلام، تشیع، ارزش‌های انقلاب و ولایت فقیه دانست و خاطرنشان کرد: در جریان فتنه، به مقدسات، مساجد و نماد‌های دینی و انقلابی اهانت شد و مردم با حضور خود برای دفاع از هویت دینی و امنیت کشور به میدان آمدند.

حجت الاسلام مدرسی تأکید کرد: نهم دی نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین امنیت و ثبات کشور داشت و این حضور خودجوش مردمی نشان داد مردم‌سالاری دینی در بزنگاه‌های تاریخی معنا و حقیقت خود را آشکار می‌کند.