جدول پخش برنامههای ۹ دی ماه صدا و سیمای مرکز زنجان را در اینجا مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ زمان پخش برنامههای شبکه رادیویی زنجان امروز ۹ دی ۱۴۰۴
صدای ورزش ۸:۳۰
دوزدان ۹:۰۰
یاشاییش ۱۰:۰۰
اخبار استان ۱۱:۰۰
سیب سلامت ۱۱:۱۵
رضوان سسی ۱۲:۰۰
مستند بصیرت ۱۲:۳۰
یک پیام یک ترانه ۱۳:۰۰
مسابقه هوش باش ۱۳:۳۰
خبر سراسری ۱۴:۰۰
بصیرت گونی ۱۵:۰۰
اخبار استان ۱۶:۰۰
بصیرت گونی ۱۶:۱۵
گنجهای پنهان ۱۶:۴۰
نجوا لحظه لری ۱۷:۲۰
آخشاملار ۱۸:۰۰
صف خدمت ۱۹:۰۰
کافه کتاب ۱۹:۴۰
اخبار استان ۲۰:۰۰
کندیمیز ۲۰:۲۵
دوزدان ۲۱:۰۰
ایوان ۲۲:۰۰
خبر ۲۳:۰۰
نمایش ۲۳:۳۰