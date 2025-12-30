پخش زنده
طرح ترخیص فوق العاده وسایل نقلیه توقیفی ورسوبی به مناسبت فرا رسیدن ولادت حضرت علی (ع) ومبعث حضرت رسول اکرم (ص) انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان بجنورد گفت:برابر تدابیر درنظر گرفته شده، مالکان ومتصرفان وسایل نقلیه (خودرو و موتورسیکلت) میتوانند از این طرح ویژه با شرایط تسهیل کننده برخوردار گردند.
سرهنگ محمد داودی افزود: مالکان وسایل نقلیه و یا نمایندگان قانونی آنها میتوانند به صورت غیر حضوری با استفاده از برنامه کاربردی پلیس من و حضوری با مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ و ارائه مدارک مالکیت نسبت به ترخیص خودرو و موتورسیکلت خود اقدام کنند.