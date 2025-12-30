پخش زنده
مرحله نخست روکش آسفالت کمربندی آیت الله سیستانی با اعتباری بیشاز ۲۵۰ میلیارد ریال در زابل تکمیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه شهرستان زابل گفت: این طرح نقش مهمی در کاهش ترافیک، ارتقای ایمنی جادهای و تسهیل عبور و مرور در منطقه سیستان ایفا میکند.
علی ولایتیپور افزود: با هدف بررسی روند پیشرفت فیزیکی طرحهای عمرانی و نظارت بر اجرای طرحهای زیرساختی از طرح مهم کمربندی آیتالله سیستانی بازدید شد و عملیات اجرایی روشنایی کمربندی در محدوده تقاطع پایانه مسافری تا روستای فتحالله به طول حدود ۲ کیلومتر مورد بررسی قرار گرفت.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای حملونقل در منطقه سیستان گفت: طرح کمربندی آیتالله سیستانی بهعنوان یکی از طرحهای مهم و راهبردی شهرستان، در سه فاز تعریف شده که مرحله نخست آن بهطور کامل به بهرهبرداری رسیده است.
فرماندار ویژه شهرستان زابل ادامه داد: درگام نخست این طرح، ۱۶.۵ کیلومتر عملیات روکش آسفالت آن اجرا و این بخش بهصورت صد در صد تکمیل شده است.
وی اظهار کرد: مرحله دوم در مرحله انعقاد قرارداد است و برای اجرای آن حدود یکهزار میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده که شامل ساخت پنج میدان، اجرای دوربرگردانها و همچنین رمپهای ورودی و خروجی تقاطعهای کمربندی خواهد بود.
ولایتی پور افزود: مرحله سوم طرح نیز در مرحله انعقاد قرارداد است و با برآورد اعتباری حدود ۲ هزار میلیارد ریال، شامل ساخت هفت کیلومتر مسیر جدید، اجرای ابنیه فنی از جمله پلها و همچنین تملک اراضی مورد نیاز پروژه است.
وی با اشاره به طرح روشنایی کمربندی گفت: از مجموع پنج کیلومتر روشنایی پیشبینیشده برای این محور، عملیات اجرایی ۲ کیلومتر با اعتباری بیشاز ۵۰ میلیارد ریال در حال انجام است که نقش مهمی در کاهش حوادث رانندگی و افزایش ایمنی تردد بهویژه در شب دارد.