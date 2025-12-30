پخش زنده
آبادانی ها بار دیگر با حضور در اجتماع نهم دی ماه ارق و وفاداری به ارزشهای اسلامی و بصیرت را یادآور شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مراسم بزرگداشت روز بصیرت و بیداری امروز سه شنبه نهم دی در حسینیه ثارالله آبادان برگزار شد.
تجمع کنندگان ۹ دی را روزی بزرگ و یکی از باشکوهترین صحنههای غیرت دینی، نمادی از بیعت مردم با رهبری و اصل ولایتفقیه دانستند.
آبادانی های مرزنشین و شهید پرور اعلام کردند: روز بصیرت، برگ زرینی از اراده ملت بصیر ایران، تجدید میثاق امت با ولایت و نماد حماسهای ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ حماسهای که نشاندهنده اتحاد ملت ایران در دفاع از آرمانهای اسلامی و مقابله با فتنهگری دشمنان داخلی و خارجی را روایت می کند.
مردم این خطه در این روز که نشانگر عزت و استقلال آنان است باز هم فریاد زدند به موقع در برابر اختلاف افکنیها و توطئههای دشمنان تصمیم با بصیرت می گیرند.
آنان با حضور میدانی خود باردیگر ارق و وفاداری به ارزشهای اسلامی را یادآور شدند.
سال ۱۳۸۸ و در جریان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، رسانههای معاند با روایتسازیهای جعلی و سیاهنمایی هدفمند، علیه ملت ایران جنگ ترکیبی راه انداختند که با بصیرت ایرانیان در حماسه نهم دی، خنثی شد.