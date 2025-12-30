مسدود شدن راه ارتباطی ۴۰۰ روستا در آذربایجان شرقی
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان شرقی گفت: در پی بارش برف در استان راه ارتباطی ۴۰۰ روستا مسدود شده است.
وی با اشاره به وضعیت راههای روستایی افزود:بخش قابل توجهی از مسیرهای روستایی بهویژه در شهرستانهای هشترود، چاراویماق، بستانآباد و مراغه مسدود شدهاند و در مجموع راههای ۴۰۰ روستا بسته است.
رسولزاده با بیان اینکه تلاش خواهد شد تا تمامی مسیرهای مسدود شده بازگشایی شوند گفت:در صورت بروز شرایط اورژانسی همکاران ما با استقرار دو دستگاه و تجهیزات لازم در محل حضور دارند و آماده امدادرسانی هستند.