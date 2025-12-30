مدیر کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی گفت: در پی بارش برف در استان راه ارتباطی ۴۰۰ روستا مسدود شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،غلامرضا رسول‌زاده اظهار کرد:در حال حاضر تردد در راه‌های استان آذربایجان شرقی برقرار است اما در برخی محور‌ها با مشکل تردد مواجه هستیم.

وی با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی افزود:بخش قابل توجهی از مسیر‌های روستایی به‌ویژه در شهرستان‌های هشترود، چاراویماق، بستان‌آباد و مراغه مسدود شده‌اند و در مجموع راه‌های ۴۰۰ روستا بسته است.

رسول‌زاده با بیان اینکه تلاش خواهد شد تا تمامی مسیر‌های مسدود شده بازگشایی شوند گفت:در صورت بروز شرایط اورژانسی همکاران ما با استقرار دو دستگاه و تجهیزات لازم در محل حضور دارند و آماده امدادرسانی هستند.