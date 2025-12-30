منشور اخلاقی قوه قضائیه با حضور معاون اول قوه قضائیه رونمایی و به واحد‌های قضائی سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه در آئین رونمایی از این منشور اخلاقی افزود: این منشور سندی است که با هدف حفظ کرامت انسانی، ارتقای رفتار حرفه‌ای و افزایش اعتماد عمومی در فرآیند‌های قضائی تدوین شده است.

معاون اول قوه قضائیه در این مراسم با اشاره به اینکه آرمان نظام اسلامی، صیانت از کرامت انسان‌هاست، گفت: این منشور یک متن تشریفاتی نیست، بلکه تعهدی عملی برای نهادینه‌سازی اخلاق در رفتار، گفتار و عملکرد قضات و کارکنان دستگاه قضاست.

خلیلی افزود: اگر منشور اخلاقی بر مبانی دینی و اسلامی استوار است، باید به‌درستی اجرا شود تا کارآمدی نظام قضائی افزایش یابد و رضایت عمومی به‌صورت پایدار محقق شود.

وی گفت: این منشور حاصل سال‌ها تجربه، آسیب‌شناسی و بازنگری در عملکردهاست و تلاش می‌کند اخلاق حرفه‌ای را به متن رسیدگی‌های قضائی بازگرداند و فاصله میان قانون و رفتار اداری را کاهش دهد.

معاون اول قوه قضائیه در این مراسم افزود: اجرای منشور اخلاقی قوه قضائیه، مبنای ارزیابی عملکرد مدیران، قضات و کارکنان قرار می‌گیرد و به‌عنوان یکی از اقدامات ماندگار و افتخارآمیز قوه قضائیه دنبال می‌شود.

خلیلی گفت: این منشور اخلاقی به همت معاونت‌های منابع انسانی و فرهنگی قوه قضائیه تدوین شده است.

وی افزود: ارتقای اخلاق خرفه‌ای قضات و کارکنان قضائی، حفظ حقوق شهروندی برای طرفین پرونده، اجتناب از تعارض منافع، توجه به شایستگی‌های حرفه‌ای وشفافیت و پاسخگویی از مهمترین بند‌های این منشور اخلاقی است.