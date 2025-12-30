به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرماندار بروجرد در جریان دیدار مدیرعامل بهره برداری آزادراه شهید بروجردی (اراک –خرم آباد) در محل فرمانداری اظهار کرد: تکمیل این خروجی به عنوان یک مطالبه عمومی از طرف شهروندان بروجرد مطرح شده و با پیگیری‌های فرمانداری ویژه شهرستان و نماینده مردم شهرستان در مجلس، در آینده نزدیک شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود.

قدرت اله ولدی تصریح کرد: آزاد راه شهید بروجردی موجب تسهیل در تردد شهروندان به سایر شهرستان‌ها شده و باید با برنامه ریزی برای بالا بردن ضریب آنتن دهی موبایل در این مسیر اقدام شود.





فرماندار بروجرد در ادامه با اشاره به مشکلات تردد روستا‌های منطقه ورکوه و روستا‌های حاشیه آزاد راه نیز گفت: با هماهنگی انجام شده، شرکت آزاد راه اراک – بروجرد آمادگی خود را برای خدمات رسانی و برف روبی روستا‌های منطقه اعلام کرده و در راستای مدیریت بحران، به خدمات رسانی خواهد پرداخت.





ولدی اضافه کرد: همچنین با حمایت‌ها و رایزنی انجام شده، موضوع روشنایی تونل پونه در این آزادراه در دستور کار قرار گرفته تا با اتصال به شبکه سراسری، برق پایدار برای این تونل عملیاتی و اجرایی شود.





مرتضی تاتاری مدیرعامل بهره برداری آزادراه اراک – خرم آباد، به نمایندگی از شرکت تهران گسترش قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) از معاون استاندار و فرماندار شهرستان بروجرد قدردانی کرد.

آزاد راه شهید بروجردی (اراک – خرم آباد) با مشکلات عدیده‌ای برخوردار بوده که در یکسال گذشته اقدامات گسترده‌ای در راستای تأمین روشنایی پایدار تونل ها، افزایش آنتن دهی مخابرات و تکمیل خروجی (شبدری) این آزادراه به عنوان یک مطالبه عمومی انجام شده است.

گفتنی است: آزادراه خرم آباد - اراک به طول ۱۳۵ کیلومتر بخشی از طرح مشارکت در ساخت آزادراه راهجرد - اراک - خرم آباد است که با سرمایه گذاری شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بنا‌های حمل و نقل کشور و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) شروع شد.

قرارداد این آزادراه به صورت طرح و ساخت شامل عملیات طراحی و تأمین مصالح و ساخت با ۶ خط عبوری شامل چهار قطعه می‌باشد که یک قطعه آن حد فاصل پتروشیمی شازند تا بروجرد به طول ۶۸کیلومتر می‌باشد.

سایر قطعات حد فاصل بروجرد تا خرم آباد بطول ۶۷ کیلومتر می‌باشند که در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسیده است.