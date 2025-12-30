به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش گفت: مأموران یگان حفاظت هنگام گشت در حاشیه تالاب جوکندان تالش، ۳ رشته تور هوایی نصب‌شده از سوی شکارچیان غیرمجاز را در این منطقه کشف و جمع‌آوری کردند.

اصغر خودکار با بیان اینکه این اقدام با هدف مقابله با تخلفات شکار و صید و صیانت از زیست بوم منطقه انجام شد، افزود: همچنین پرندگان گرفتار در این تور‌ها رهاسازی و به آغوش طبیعت بازگردانده شدند.

وی با تأکید بر اهمیت تالاب جوکندان به عنوان یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان مهاجر و بومی، اضافه کرد: تداوم گشت‌های حفاظتی و مشارکت مردم محلی می‌تواند نقش بسزایی در جلوگیری از تخریب زیستگاه‌ها و آسیب به گونه‌های جانوری داشته باشد.

اصغر خودکار از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف شکار و صید، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.