نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، یکصد و پنجاه و پنجمین نشست علنی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (سه‌شنبه ۹ دی ماه) راس ساعت ۸ و ۵۸ دقیقه و با حضور ۲۴۵ نفر از نمایندگان، به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از به صدا درآوردن زنگ آغاز صحن علنی، گفت: جلسه ما راس ساعت ۸ و ۱۵ دقیقه آغاز شده، اما یک سنت حسنه داریم که درخصوص برخی از موضوعات مهم کشور در جلسه‌ای غیررسمی گفت‌و شنود‌هایی انجام می‌دهیم.

در ادامه، روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیأت رئیسه مجلس، دستور کار صحن امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند‌ها

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون مکه مکرمه دولت‌های عضو همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد

رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درمورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور.