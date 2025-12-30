پخش زنده
پروژه بهسازی و نوسازی کامل فضای ترانزیت ترمینال ۴ فرودگاه مهرآباد بهطور رسمی آغاز شد. این طرح با هدف افزایش رفاه مسافران، بهبود زیبایی بصری و تضمین هوای مطبوع در تمام فصول، بیش از ۳۰۰۰ متر مربع از فضای انتظار را پوشش میدهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مدیریت فرودگاه بینالمللی مهرآباد اعلام کرد که فاز جدیدی از نوسازی زیرساختها با آغاز پروژه بهسازی نمای بیرونی و سقف فضای ترانزیت ترمینال ۴ کلید خورده است. این طرح که با حضور مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره شرکت فرودگاهها در تاریخ ۷ دیماه کلید خورد، مستقیماً بر کیفیت خدماترسانی به مسافران تأثیرگذار خواهد بود.
آقای آذری، مدیرکل فرودگاه مهرآباد، در تشریح جزئیات این پروژه که در فضایی بالغ بر ۳۰۰۰ مترمربع (در بخشهای ایرساید و لندساید) اجرا میشود، بر مهمترین تغییرات تمرکز کرد:
هدف نهایی این پروژه، همانطور که مدیرکل فرودگاه تأکید کرد، افزایش رضایتمندی مسافران و استانداردسازی کیفیت خدمات در یکی از شلوغترین پایانههای هوایی کشور است. انتظار میرود این نوسازی، تجربه سفر هوایی از مبدأ مهرآباد را برای هزاران مسافر بهبود بخشد.