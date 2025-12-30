از نگاه روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، تفسیر و خلاصه سفر نتانیاهو به آمریکا و نخستین دیدارش با ترامپ، نمایش یک همدستی میان این دو در تشدید تنش‌ها در غرب آسیاست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ ترامپ که تا قبل از این ادعا می‌کرد به ۷ جنگ پایان داده، حالا در این دیدار مدعی شده تعداد جنگ‌هایی که او تمام کرده ۸ جنگ است، ادعایی که البته بسیاری از آگاهان و تحلیلگران تحولات بین الملل آن را بی اساس می‌دانند، از جمله جان مرشایمر استاد روابط بین الملل دانشگاه شیکاگو که معتقد است که برخلاف ادعای ترامپ، سال ۲۰۲۵ سال شکست‌های پی در پی ترامپ در سیاست خارجی است.

جان مرشایمر گفت: ترامپ گفته بود کار حوثی‌ها را یکسره می‌کند ولی بعد از فقط یک ماه عقب‌نشینی اعتراف کرد که آنها خیلی سرسخت‌تر از آن بودند که بتواند شکست‌شان دهد. درباره ایران هم همین طور بود. اینکه دوباره درباره حمله به ایران صحبت می‌کنند، نشان می‌دهد که حمله ژوئن موفق نبوده است. او در غزه نتوانسته درگیری را متوقف کند و در واقع خودش هم در نسل‌کشی شریک و مقصر است. در ادعای پایان دادن به جنگ اوکراین هم شکست خورده و در نهایت در ونزوئلا هم خودش را در یک باتلاق بزرگ گیر انداخته.

وی اضافه کرد: به نظر من اسرائیلی‌ها وقتی به ایران حمله کردند، واقعاً خودشان را به دردسر بزرگی انداختند. آنها تصور می‌کردند با راهبرد زدن سر، می‌توانند ایران را فلج کنند اما آنچه رخ داد این بود که ایرانی‌ها شروع به شلیک موشک‌های بالستیک به سمت اسرائیل کردند و در نتیجه حجم بالای موشک‌ها و پهپاد‌های ایران، ذخایر دفاعی اسرائیل رو به اتمام رفت تا جایی که خود اسرائیلی‌ها خیلی مشتاق آتش‌بس شدند.

ترامپ بار دیگر در حضور نتانیاهو ادعا‌های بی اساس و تهدیدهایش را ضد ایران تکرار کرد و همنوایی و همراهی اش با نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این سفر هم در حدی بود که نتانیاهو مدعی شد صهیونیست‌ها تاکنون در میان روسای جمهور آمریکا حامی مانند ترامپ نداشته‌اند و به خاطر خدمات و کمک‌های چشمگیرش به صهیونیسم، به او بالاترین جایزه و نشان این رژیم اهدا خواهد شد.

جان مرشایمر در این باره هم گفت: من هیچ تفاوتی بین ترامپ و جو بایدن نمی‌بینم. هر دوی آنها اساساً متعلق به لابی اسرائیل هستند؛ بنابراین این ایده که ترامپ با اسرائیلی‌ها سخت‌گیری و آنها را مجبور به کار‌هایی کرده که نمی‌خواهند و در نتیجه در خاورمیانه صلح برقرار خواهد شد، استدلالی کاملاً خنده‌دار است.

اوون جونز فعال رسانه‌ای هم گفت: اسرائیل در حال توطئه برای جنگی دیگر با ایران و نیز از سرگیری تهاجم و نسل کشی خود در غزه است و اکنون دستگاه تبلیغاتی وسیع اسرائیل در حال آماده سازی مقدمات آن است و چنین دیدار‌هایی هم در واقع جلسات توجیهی و تبلیغی به نفع اسرائیل است. مطمئنا نتانیاهو در این سفر تلاش می‌کند ترامپ را متقاعد کند که ایران در حال آماده شدن برای حمله به اسرائیل است، در شرایطی که در گزارش‌های دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا هیچ نشانه‌ای برای این ادعا وجود ندارد.