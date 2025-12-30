رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران و عضو شورای اسلامی شهر یزد: خوشبختانه سازمان عمران شهرداری یزد پروژه‌های خوب و مؤثری را در منطقه سه ، در دست اجرا دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، اعتباری با بیان اینکه نخستین بازدید از میدان شهید متوسلیان انجام شد، افزود: این میدان نقش مهمی در اتصال بلوار فلاح‌زاده به بلوار شهید باقری دارد و بخش‌هایی از این دو بلوار همچنان در دست اجراست که طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، این سه پروژه به‌صورت هم‌زمان در بهمن‌ماه امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

اعتباری ادامه داد: میدان شهید متوسلیان بخشی از نیم‌رینگ شهری یزد به شمار می‌رود؛ نیم‌رینگی که شامل بلوار‌های دفاع مقدس، طراوت، ایرج افشار، پارسائیان، باقری و فلاح‌زاده است و به موازات کمربندی شهر احداث می‌شود. ان‌شاءالله بلوار ایرج افشار، میدان متوسلیان، بلوار شهید باقری و ورودی فلاح‌زاده تا دهه فجر امسال آماده بهره‌برداری خواهد شد.

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر نقش نظارتی شورا تصریح کرد: این پروژه‌ها در جلسات متعدد شورا به‌طور مستمر پیگیری شده و در این بازدید نیز اعضای کمیسیون عمران از نزدیک در جریان آخرین وضعیت اجرایی آنها قرار گرفتند.

وی در ادامه به یکی دیگر از پروژه‌های مهم منطقه سه اشاره کرد و گفت: بلوار موید اعلایی از دیگر پروژه‌های شاخص این منطقه است که نیمی از آن پیش‌تر اجرا شده بود و عملیات اجرایی نیمه دوم آن حدود سه ماه پیش آغاز شده و ان‌شاءالله تا پایان سال، یک باند این بلوار به بهره‌برداری می‌رسد.

اعتباری همچنین بلوار اسلامی ندوشن را از پروژه‌های مهم شهری دانست و افزود: این بلوار، بلوار دفاع مقدس را به بلوار شهید قندی متصل می‌کند و به دلیل وجود مشکل هدایت آب‌های سطحی، طراحی آن زمان‌بر شد. پس از انجام مطالعات لازم، تصمیم بر احداث یک کانال بزرگ دفع آب‌های سطحی گرفته شد که هم‌اکنون در منطقه سه در حال اجراست.

وی خاطرنشان کرد: این کانال ظرف حدود یک ماه آینده تکمیل می‌شود و پس از آن، پیمانکار سازمان عمران شهرداری یزد متعهد شده است که پروژه بلوار اسلامی ندوشن را تا پایان سال جاری به اتمام رسانده و به بهره‌برداری برساند.

اعتباری در پایان تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در بهبود تردد شهری، تکمیل شبکه معابر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منطقه سه خواهد داشت و شورای اسلامی شهر یزد با جدیت، روند پیشرفت آنها را دنبال می‌کند.