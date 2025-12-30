پخش زنده
فرمانده انتظامی استان از کشف بیش از ۴ تن انواع مواد مخدر در عملیاتهای پلیس استان در ۹ ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در این عملیاتها ۴ هزار و ۵۷۰ نفر معتاد و ۲۹۱ نفر قاچاقچی، ۲ هزار و ۲۸۰ نفر خرده فروش مواد مخدردستگیر و ۲۴ باند مواد مخدر منهدم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سردار"هادی رفیعی کیا" در این باره گفت: یکی از مهمترین برنامه ریزیهای عملیاتی پلیس استان، بازنگری طرحهای مبارزه با مواد مخدر و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی پلیس و پیگیری ویژه مطالبات و گزارشهای مردمی به مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ بوده است. وی توجه به گزارشهای مردمی و اجرای هدفمند طرحهای امنیت بخش در سطح استان را بخش مهم دیگری از برنامههای اولویت دار پلیس استان در این حوزه خواند و گفت: از ابتدای سال تا کنون، انجام عملیاتهای موردی، اجرای طرحهای محله محور با هدف پاک سازی نقاط آلوده با بهره گیری از توان اجرایی پلیس استان به صورت مستمر دنبال میشود که این مهم رضایت مندی مطلوبی از عملکرد پلیس در مبارزه با مواد مخدر را به همراه داشته است. فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به آخرین کشفیات و دستاوردهای پلیس استان در برخورد با قاچاقچیان و خرده فروشان مواد مخدرگفت: در ۹ ماهه نخست امسال، ۴ تن و ۳۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است. سردار رفیعی کیا ادامه داد: در این عملیاتها ۲۹۱ نفر قاچاقچی، ۲ هزار و ۲۸۰ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۴ هزار و ۵۷۰ نفر معتاد دستگیر و به مراجع قضائی و یا به مراکز کمپ ترک اعتیاد معرفی شدند. وی در پایان بازتاب همکاریهای مردمی در این حوزه را در توفیقات پلیس در این حوزه بسیار تأثیرگذار برشمرد و اظهار داشت: تلفن ۱۱۰ در کلیه ساعات شبانه روز آماده دریافت گزارشها و اطلاعات شهروندان است.