کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز با تداوم وزش باد‌های شدید جنوب غربی تا شمال غربی، مناطق دریایی جنوب کشور مواج خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور با اشاره به ناپایداری دریایی در استان، گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۶۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۲ متر خواهد رسید.

او توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر انجام شود و از دریاروی خودداری شود.

سی سی پور گفت: از ظهر چهارشنبه شدت باد در تنگه هرمز کاسته خواهد شد و در برخی نواحی غربی و جنوبی خلیج فارس، جنوب تنگه هرمز و شرق دریای عمان سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا در محدوده ۱۵۰ سانتی متر پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه می‌شود کماکان شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی از تردد در این مناطق خودداری کنند.

سی سی پور تصریح کرد: پنجشنبه ۱۱ دی، کاهش سرعت باد در مناطق دریایی استان پیش بینی می‌شود و شرایط برای تردد‌های دریایی بتدریج مساعد خواهد شد.

او افزود: امروز آسمان بیشتر نقاط استان صاف خواهد بود و از صبح فردا با وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال شرقی در جنوب شرق کشور، افزایش سرعت باد در پاره‌ای نقاط شرقی استان دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی تا پایان هفته، کاهش محسوس دمای کمینه بویژه در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در خصوص حفظ محصولات کشاورزی بکار گرفته شود.