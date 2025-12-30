سرمایه گذاری بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد ریالی در صنایع خراسان جنوبی
۱۳۶ هزار و ۶۵۱ میلیارد ریال تاکنون در حوزه صنایع خراسان جنوبی سرمایه گذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
مدیرکل صمت استان گفت: اکنون ۱۴ واحد صنعتی بزرگ، ۳۷ واحد صنعتی متوسط، ۵۵۵ واحد صنعتی کوچک و ۲۸۰ واحد صنایع معدنی در استان فعال است و ۱۵ هزار نفر به صورت مستقیم در صنایع استان مشغول به کارند.
پارسا افزود: شمش طلا، کنسانتره و کُک زغالسنگ، کاشی و سرامیک، چینی بهداشتی، اکسید منیزیم و محصولات نسوز، خوراک دام و طیور، پودرهای میکرونیزه معدنی، محصولات شوینده، کنسانتره مس، لولههای پلیاتیلن، شمش منیزیم، سیمان و انواع تایر محصولات مهم تولیدی استان است.
وی گفت: در بیرجند صنایع تایر، کاشی و سرامیک، در قاینات سیمان، فولاد و آهن اسفنجی، در خوسف و نهبندان شمش طلا، در طبس زغالسنگ، کنسانتره و کک، در سربیشه اکسید منیزیم و در نهبندان و طبس کنسانتره آهن، مزیتهای اصلی صنعتی استان به شمار میروند.
مدیرکل صمت استان با اشاره به ظرفیتهای معدنی خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۵۴ نوع ماده معدنی با ذخیرهای معادل ۷.۷ میلیارد تن در استان شناسایی شده است.
پارسا افزود: خراسان جنوبی از نظر تعداد معادن فعال و اشتغال معدنی رتبه چهارم کشور و در ذخیره قطعی در رتبه هفتم قرار دارد.
وی گفت: تاکنون ۸۶۷ پروانه بهرهبرداری معدنی با استخراج اسمی ۶۱ میلیون تن صادر شده و عمده مواد معدنی استان شامل زغالسنگ، منیزیت، طلا، مس، سرب و روی، کرومیت، بنتونیت، دولومیت، سنگآهن، سیلیس، فلورین و پتاس است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: طرحهای شاخص صنعتی استان طرح فولاد قاینات با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن، سرمایهگذاری ۷۵ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۴۰۰ نفر است که هم اکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۲ درصدی رسیده است.
پارسا گفت: طرح ملی نورد فولاد قاینات با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن و اشتغال ۲۵۰ نفر و پروژه ۵۰ هزار تنی تولید تایرهای OTR و TBR بیرجند با سرمایهگذاری ۱۵۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و اشتغال یکهزار و ۴۸۲ نفر از دیگر پروژههای مهم در دست اجرا است.
وی افزود: طرح افزایش تولید تایر خودروهای SUV و CUV با سرمایهگذاری ۵۷ هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال و پروژه الیاف شیشه خوسف با اشتغال ۸۵۰ نفر از دیگر طرحهای بزرگ صنعتی استان هستند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: همچنین واحد نساجی نخ ویسکوز و پلیاستر طبس، واحد رنگرزی نساجی فردوس، طرح تولید کاغذ و مقوای صنایع کاشی و سرامیک بیرجند و طرح توسعه چینی بهداشتی نوین سرام کویر از دیگر پروژههای مهم صنعتی در دست اجرا به شمار میروند.
پارسا در خصوص پروژههای بزرگ معدنی استان افزود: در حوزه زغالسنگ، پروژه استخراج بلوک سه و چهار پروده طبس با سرمایهگذاری ۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و اشتغال یکهزار نفر، پروژه کنسانتره زغالسنگ بلوک ۲ و سه پروده شرقی با اشتغال ۲ هزار و ۶۰۰ نفر، پروژه کنسانتره زغالسنگ حرارتی طبس با اشتغال ۹۰۰ نفر و پروژه مکانیزاسیون لانگوال زغالسنگ طبس با ظرفیت یک میلیون تن و اشتغال ۵۰۰ نفر در حال اجراست.
وی گفت: همچنین پروژه پتاس مجتمع فرآوردههای کارون عشقآباد با سرمایهگذاری ۲۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال و اشتغال ۲۱۵ نفر، کنسانتره مس معدن شادان خوسف با سرمایهگذاری ۳۰ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۷۰۰ نفر، کنسانتره و کاتد مس فردوس، پروژههای سرب و روی بشرویه و طبس، طرح فروسیلیس فردوس، پروژههای بنتونیت، زئولیت و پودرهای میکرونیزه معدنی در سرایان، فردوس و عشقآباد و طرحهای منیزیت نهبندان از دیگر پروژههای مهم معدنی استان است.