آیت‌الله جوادی آملی به عنوان یکی از چهره‌های برجسته علمی جهان تشیع، با آثار ماندگار خود نقش اثرگذاری در محافل دانشگاهی و دینی بین‌المللی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیت‌الله جوادی آملی تنها یک چهره شناخته‌شده علمی و دینی در ایران اسلامی نیستند، بلکه جایگاه این عالم وارسته در جهان تشیع از مرتبه‌ای رفیع برخوردار است.

آثار علمی و تفسیری آیت‌الله جوادی آملی به دلیل عمق علمی و استحکام محتوایی، در دانشگاه‌ها و مجامع علمی و دینی بین‌المللی تدریس می‌شود و مورد استناد پژوهشگران قرار می‌گیرد.

حضور پررنگ اندیشه‌های تفسیری و فلسفی این عالم برجسته در مراکز علمی جهان، نشان‌دهنده نقش تأثیرگذار ایشان در گسترش معارف دینی و اسلامی در سطح بین‌المللی است.

گزارش از دیوارگر