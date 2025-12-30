به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با ارزیابی عملکرد، دستاورد‌ها و شاخص‌های توسعه‌ای، موفق به کسب رتبه نخست در میان مراکز رشد توسعه‌یافته کشور شد.

صالحی‌فرد افزود: این موفقیت ملی، جایگاه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد را در عرصه تحقیقات و فناوری ارتقا داده و گامی مؤثر در جهت تحقق دانشگاه نسل نو و پاسخ‌گو به نیاز‌های نظام سلامت کشور به شمار می‌رود.