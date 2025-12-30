پخش زنده
امروز: -
دادستان مرکز خوزستان گفت: ۲۳ نفر از مددجویان زندان مرکزی اهواز در آستانه ولادت امام علی (ع) آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، امیر خلفیان در بازدید از زندان مرکزی اهواز بیان کرد: به منظور اجرای سیاستهای قوه قضاییه در راستای کاهش جمعیت کیفری و بررسی وضعیت محکومان، اقدامات لازم برای آزادی زندانیان واجد شرایط در حال انجام است.
وی گفت: اجرای احکام قضایی بهویژه در خصوص محکومان جرایم سنگین، فرآیندی دشوار و پرمسئولیت است با این حال دستگاه قضایی در کنار اجرای قاطع احکام، نسبت به بهرهمندی زندانیان متنبه از ارفاقات قانونی و شرعی اهتمام ویژه دارد.
خلفیان با اشاره به تشکیل کمیته کاهش جمعیت کیفری در استان اظهار کرد: این کمیته به صورت ماهانه در زندانهای استان تشکیل میشود و ضمن ارزیابی وضعیت اصلاحی مددجویان، پیشنهاد بهرهمندی از تسهیلاتی همچون مرخصی، آزادی مشروط و پابند الکترونیکی را ارایه میدهد.
وی افزود: در کنار این اقدامات انجمن حمایت از زندانیان شهرستان اهواز نیز با حمایت دستگاه قضایی بیش از یکهزار و ۵۰۰ خانوار از خانواده زندانیان را تحت پوشش دارد و علاوه بر مساعدت مالی زمینه اشتغال و بازتوانی زندانیان آزادشده را نیز فراهم میکند.