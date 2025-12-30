پخش زنده
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل و جادهای استان کرمانشاه از انجام برفروبی راه بیش از ۴۷۰ روستا در کرمانشاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی سلیمی با اشاره به اینکه در۲۴ ساعت گذشته شاهد برف و کولاک در محورهای مختلف استان بودیم افزود: در مجموع در این مدت ۶۰۷۰ کیلومترباند از محورهای اصلی و ۱۴۷۳ کیلومترباند از محورهای روستایی استان تحت تاثیر برف قرار گرفت که کار برفروبی در این محورها از طریق نیروها و تجهیزات راهداری انجام شد.
وی از انجام برفروبی در ۵۲ محور روستایی که به راه ۴۷۳ روستا ختم میشد خبر داد و افزود: اکنون تمامی محورهای روستایی، اصلی و فرعی استان باز است.
سرپرست راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه از مصرف ۲۶۳۷ تن شن و نمک در محورهای استان یاد کرد و گفت: تا صبح امروز (سهشنبه، ۹ دی) چندین نوبت نمکپاشی در محورها انجام شده است تا از یخزدگی و بروز حوادث جلوگیری شود.
سلیمی خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته به ۲۲۱ دستگاه خودرو گرفتار در برف و کولاک نیز از طریق نیروهای راهداری کمک شد و ۱۳ نفر از در راه ماندگان نیز توسط راهداری اسکان اضطراری داده شدند.
وی تعداد نیروهای راهداری که در عملایت برفروبی ۲۴ ساعت گذشته پای کار بودند را ۳۹۳ نفر با استفاده از ۲۵۴ دستگاه ماشینآلات اعلام کرد و افزود: در برخی محورهای استان خصوصا محورهای اورمانات ریزش هم داشتیم که عملیات ریزشبرداری در کوتاهترین زمان انجام شد.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه از رانندگان خواست سرعت مطمئنه را رعایت کنند و خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی مجهز کنند.