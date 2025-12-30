مسابقات شطرنج انتخابی قهرمانی پیشکسوتان استان یزد در سه گروه بانوان، آقایان بالای ۵۰سال و آقایان بالای ۶۵سال در محل خانه شطرنج یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسابقات شطرنج انتخابی قهرمانی پیشکسوتان استان یزد در سه گروه بانوان، آقایان بالای ۵۰سال و آقایان بالای ۶۵سال در محل خانه شطرنج یزد برگزار که در پایان نفرات برتر مشخص و با حضور وحیده صوابیه رییس هیات استان یزد و مهدیه السادات اعلی زاده رییس شهرستان یزد از قهرمانان تقدیر و احکام و‌مدال قهرمانی اهدا شد.

در رده بانوان؛ ۱-عذرا مدیر آثاری مقام اول، ۲-عصمت رضایی مقام دوم و ۳-فاطمه دشتی مقام سوم و در رده بالای ۶۵سال

۱-حبیب الله تقی پور مقام اول، ۲-کاظم توکلی مقام دوم، ۳-سید محمود بخشایش مقام سوم را کسب کردند.

همچنین در رده بالای ۵۰سال؛ ۱-کوروش محمدی مقام اول، ۲-حامد خانی مقام دوم و ۳-حسین سعید آبادی مقام سوم را کسب کردند.