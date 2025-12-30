پخش زنده
نخستین نمایشگاه تخصصی خاتم در شیراز برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس گفت: برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی خاتم در شیراز گامی مهم برای احیای جایگاه تاریخی خاتم شیراز در بازارهای ملی و بینالمللی است؛ هنری که در سالهای اخیر تحت تأثیر تجاریسازی، تحریمها و رکود گردشگری از رونق گذشته فاصله گرفته است.
مجید سلیمی با بیان اینکه به دنبال بازگرداندن اعتبار هنری خاتم شیراز هستیم، گفت: برگزاری نمایشگاه تخصصی خاتم که اسفندماه امسال در شیراز برگزار میشود، نخستین رویداد جدی و تخصصی این رشته در استان بهشمار میرود و میتواند زمینهساز اتفاقات مؤثر در حوزه تولید، عرضه و نشان سازی خاتم اصیل باشد.
وی افزود: مزیت اصلی خاتم شیراز همچنان کیفیت بالای آن است. دقت، تعصب و مهارت هنرمندان شیرازی باعث شده این هنر اصیل، جایگاه کیفی خود را حفظ کند و هرچند بازار آثار ارزانقیمت پررونقتر است، اما خاتم اصیل شیراز همچنان مشتریان خاص خود را دارد.
سلیمی با اشاره به ثبت ملی و ثبت بینالمللی نشان جغرافیایی خاتم شیراز گفت: این ثبتها پشتوانهای مهم برای احیای نام خاتم شیراز است، اما بازگشت به جایگاه شایسته در سطح ملی و جهانی، نیازمند برنامهریزی، استمرار و برگزاری رویدادهای تخصصی است.
معاون صنایعدستی میراث فرهنگی فارس با اشاره به تغییر سیاست ادارهکل در حوزه نمایشگاهها گفت: رویکرد جدید، برگزاری نمایشگاههای تخصصی بهجای نمایشگاههای عمومی و مقطعی است. در همین خصوص، نخستین نمایشگاه تخصصی خاتم اسفندماه در شیراز برگزار میشود و پس از آن نیز کارگروه تخصصی این رشته تشکیل خواهد شد تا برنامهها بهصورت مدون پیگیری شود.