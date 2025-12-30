توسعه گلخانه‌های هوشمند، با کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری، راهکاری مؤثر برای تضمین آینده کشاورزی استان در شرایط کاهش بارندگی و بحران کم‌آبی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ سرپرست مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: توسعه گلخانه‌های هوشمند با هدف کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری، آینده کشاورزی استان را در برابر بحران کم‌آبی تضمین می‌کند.

منوچهر کریمی، با اشاره به کاهش محسوس بارندگی و فشار بر منابع آبی استان اظهار کرد: شرایط فعلی لزوم استفاده از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی را بیش از گذشته آشکار کرده است.

وی افزود: بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند نظیر کنترل خودکار دما، رطوبت و آبیاری قطره‌ای در گلخانه‌ها، علاوه بر صرفه‌جویی قابل‌توجه در مصرف آب، موجب افزایش تولید در واحد سطح و پایداری تولید در شرایط خشکسالی می‌شود.

کریمی با بیان اینکه هوشمندسازی گلخانه‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده کشاورزی استان است، گفت: هم‌اکنون سطح زیرکشت گلخانه‌ای زنجان ۷۸ هکتار است و واحد گلخانه‌ای شهرستان ابهر با ۳۷ هکتار، یکی از بزرگ‌ترین و مدرن‌ترین گلخانه‌های هوشمند کشور محسوب می‌شود که محصولات آن به خارج از کشور صادر می‌ شود.

وی ادامه داد: اجرای پروژه مشترک میان پارک علم و فناوری و اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات زنجان منجر به هوشمندسازی سه واحد گلخانه‌ای شده و اغلب واحدها نیز به سامانه‌های پایش اقلیم مجهز شده‌اند.

سرپرست امور باغبانی تأکید کرد: تولید محصولات باکیفیتی چون گوجه‌فرنگی، فلفل دلمه‌ای و توت فرنگی در این گلخانه‌ها، علاوه بر رونق صادرات، زمینه‌ساز اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ده‌ها نفر در استان شده است.