رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت: یکی از برنامه‌های جدی ما توانمند سازی معلمان عزیز مدارس غیردولتی در زمینه هوش مصنوعی است تا با فراگیری کاربرد هوش مصنوعی در آموزش بتوانند به نیاز‌های نسل جوان و پویای امروز پاسخگو باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد محمودزاده با اشاره به برنامه‌ریزی جامع این سازمان برای آموزش‌های هوش مصنوعی و فناوری نوین در مدارس غیر دولتی گفت: در این راستا، تلاش کرده‌ایم تا زیرساخت‌های لازم را جهت فراگیری این آموزش‌ها فراهم آوریم و از نظرات و پیشنهادات تخصصی صاحب نظران و اساتید این حوزه بهره ببریم.

وی با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان و مقام عالی وزارت پیرامون بهره گیری صحیح از فناوری هوش مصنوعی در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی، گفت:گنجاندن این آموزش‌ها به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در برنامه درسی آینده، با تمرکز بر «فناوری برای دانش‌آموزان» مورد توجه است و اقداماتی در این راستا در وزارت آموزش و پرورش با محوریت شورای عالی آموزش و پرورش در حال انجام است که مدارس غیر دولتی نیر تابع کلیه سیاست‌های نظام تعلیم و تربیت کشور بوده و لذا در این مسیر حرکت خواهند کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به لزوم تربیت دانش‌آموزان برای آینده‌ای متکی بر تسلط بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، تصریح کرد: یکی از برنامه‌های جدی ما توانمند سازی معلمان عزیز مدارس غیردولتی در این زمینه است تا با فراگیری کاربرد هوش مصنوعی در آموزش بتوانند به نیاز‌های نسل جوان و پویای امروز پاسخگو باشند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر عزم جدی نهاد آموزش و پرورش کشور برای همگام‌سازی نسل آینده با تحولات سریع فناوری و آماده‌سازی ایشان برای زیست موثر در دنیای فردا اظهار کرد: ما نباید از تحولات و پیشرفت‌های روز جهان عقب بمانیم و ورود به میدان‌های علمی جدید و ناشناخته از منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی است که باید به درستی در این مسیر حرکت کنیم.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در پایان خاطرنشان کرد: فاز اول آموزش و یادگیری هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی و مهارت‌های رقومی برای ۲۰۰ هزار دانش‌آموز قطب یک شامل استان‌های تهران، شهرستان‌های تهران، البرز، سمنان، مازندران، مرکزی، قم، قزوین در سه محور «آشنایی با مفاهیم پایه و زبان برنامه‌نویسی پایتون»، «آموزش کاربردی هوش مصنوعی» و «توسعه نرم‌افزار و رقابت نهایی» طراحی شده است تا فراگیران با آموزش‌های تخصصی از مهارت علمی در این زمینه برخوردار شوند.