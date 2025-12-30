پخش زنده
امروز: -
مراسم گرامیداشت «حماسه ۹ دی» روز بصیرت و میثاق با ولایت در گوشه وکنار استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روز بصیرت، تجدید میثاق امت با ولایت و نماد حماسهای ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ حماسهای که نشاندهنده اتحاد ملت ایران در دفاع از آرمانهای اسلامی و مقابله با فتنهگری دشمنان داخلی و خارجی است.
این روز الهامبخش، برگ زرینی از اراده ملت بصیر ایران در حفظ انقلاب اسلامی و بیعت مجدد با ولایت فقیه است.
شهرهای مختلف استان دیشب و امروز با برپایی اجتماعهایی این روز را گرامی داشتند.
این مراسم در اصفهان در میدان انقلاب و با سخنرانی سردار سرتیپ پاسدار «رسول سنایی راد»، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا در حال برگزاری است.