به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ بازدید از طرح شهر مولد دلیران و همچنین حضور در آیین گشایش نمایشگاه صنایع دریایی و حضور در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی نیز از برنامه‌های نماینده ویژه رئیس‌جمهور در نخستین روز سفر به استان بوشهر است.

عبدالعلی‌زاده در دومین روز سفر نیز در همایش فرهنگی هنری دریا و دریانوردی و تجلیل از پیشکسوتان دریا شرکت می‌کند.

بازدید از مزارع پرورش میگو، نشست تخصصی با اساتید دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد دریا و رونمایی از سند جایزه نوآوری پهنه خلیج فارس نیز از دیگر برنامه‌های دومین روز سفر نماینده رئیس‌جمهور است.