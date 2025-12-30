پخش زنده
علی عبدالعلیزاده برای بررسی ظرفیتهای بندری و طرحهای توسعهای بندر بوشهر و همچنین بازدید از ظرفیتهای شرکت شناورسازی شهید محلاتی به بوشهر سفر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ بازدید از طرح شهر مولد دلیران و همچنین حضور در آیین گشایش نمایشگاه صنایع دریایی و حضور در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی نیز از برنامههای نماینده ویژه رئیسجمهور در نخستین روز سفر به استان بوشهر است.
عبدالعلیزاده در دومین روز سفر نیز در همایش فرهنگی هنری دریا و دریانوردی و تجلیل از پیشکسوتان دریا شرکت میکند.
بازدید از مزارع پرورش میگو، نشست تخصصی با اساتید دانشگاه و شرکتهای دانشبنیان در حوزه اقتصاد دریا و رونمایی از سند جایزه نوآوری پهنه خلیج فارس نیز از دیگر برنامههای دومین روز سفر نماینده رئیسجمهور است.