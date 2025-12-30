مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: شبکه فیبر نوری برق استان کهگیلویه و بویراحمد تکمیل و به شبکه فیبر نوری خوزستان و وزارت نیرو متصل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اسدی گفت: عملیات احداث و تکمیل شبکه فیبر نوری بر روی خطوط یاسوج ۴۰۰، سیمان مارگون، دنا، چرام، دهدشت، دژکوه، بهبهان و نیروگاه ¬سد¬مارون، به اتمام رسید و آماده بهره‌برداری است. این پروژه شامل تأمین تجهیزات، نصب و سیم‌کشی به طول ۲۰۰ کیلومتر مدار با ارزش سرمایه‌گذاری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال بوده است.

وی ادامه داد: از جمله اهداف این پروژه حیاتی و مهم، اتصال شبکه فیبر نوری استان خوزستان به استان کهگیلویه و بویراحمد است و پست‌های استان کهگیلویه و بویراحمد به شبکه فیبر نوری وزارت نیرو نیز متصل گردید.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان خاطر نشان کرد: ایجاد شبکه مخابراتی و دیسپاچینگ مطمئن، ایجاد قابلیت مانیتورینگ و ویدئو کنفرانس بین نواحی، تکمیل رینگ دیسپاچینگ در ناحیه کهگیلویه و بویراحمد، ایجاد ارتباط مخابراتی بسیار مطمئن جهت انتقال حجم بالای اطلاعات با کیفیت بسیار خوب و اتصال پست‌های دژکوه، دهدشت، چرام، دنا، سیمان مارگون، مختار و بهمن به شبکه، از دیگر اهداف بهره‌برداری از این پروژه خواهد بود.

شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.