پیام تسلیت فرمانده سپاهفتح و نمایندهولیفقیه به خانواده مرزبانفداکار
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه وبویراحمد و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان در پیامی مشترک شهادت مرزبان فداکار هم استانی را تبریک و تسلیت گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، متن پیام سرتیپ دوم پاسدار مصطفی مثنوی فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد و حجت الاسلام حسین درخشی مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه در سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد به شرح زیر است.
بِسمِ رَبِّ الشُهَداءِ وَ الصِّدّیقین
آرامش و امنیت کنونی ایران اسلامی مرهون مجاهدتهای مردان بی ادعایست که در تمام نقاط کشور از مرزها و تمامیت کشور و انقلاب اسلامی حراست مینمایند که برای این آرامش بهترین انسانها از جان خود میگذرند تا امنیت برقرار گردد.
بیگمان نام نیک شهدای مرزبان برای همواره روزگار در این سرزمین بزرگ ماندگار خواهد ماند، زیرا آنچه که یک مرزبان را ترغیب به خدمت در شرایط سخت و طاقت فرسای مرزها مینماید تنها ایمان، عشق و روحیه حماسی است.
آری، بار دیگر یکی از فرزندان فداکار سرزمین عشق و ایثار استان کهگیلویه و بویراحمد ستوانیکم شهید رحیم مجیدی مهر (پیل افکن) جان خود را در راه حفظ امنیت و پاسداری از مرزهای میهن اسلامی تقدیم کرد.
با شهادت مظلومانه ستوانیکم مجیدی مهر، جامعه مرزبانی کشور بار دیگر شاهد از دست دادن فرزندانی وفادار به وطن شد که با شجاعت و اخلاص در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی ایستادگی میکنند.
جانفشانی او در راه حفاظت از مرزهای میهن، نمونهای از ایثار و پایمردی نیروهای مرزبانی کشور است.
با ادای احترام به ساحت قدسی همه شهدای اسلام، نظام و انقلاب عروج مظلومانه، اما پر افتخار این شهید والامقام را محضر حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای عزیز (مدظله العالی)، خانواده معزز شهدا و ایثارگران، همکارانمان در فراجا، مردم ولایت مدارو شهیدپرور استان کهگیلویه و بویراحمد به ویژه خانواده بزرگوار این شهید والامقام تبریک و تسلیت عرض نموده و برای ایشان علودرجات و حشر با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برای خانواده گرامیشان صبر و اجر مسألت داریم.