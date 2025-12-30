پخش زنده
امروز: -
استاندار خوزستان در پی جان باختن تعدادی از شهروندان در سیلاب مناطق شمال و شرق استان پیام تسلیت صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، در متن پیام سید محمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان آمده است : با قلبی آکنده از اندوه و تاثر، خبر وقوع سیلاب ناگوار در شهرستانهای ایذه، باغملک و هفتکل را دریافت کردیم که متاسفانه منجر به از دست دادن تعدادی از هموطنان عزیزمان شد. این حادثه تلخ، جامعه غیور و صبور استان خوزستان را در سوگ نشاند.
فقدان عزیزان از دست رفته را به خانوادههای داغدار، بستگان آنان و تمامی مردم فهیم خوزستان بویژه مردم شریف این شهرستانها، صمیمانه تسلیت عرض میکنم و برای بازماندگان، صبر جزیل و برای درگذشتگان، علو درجات و رحمت واسعه الهی را مسئلت دارم.
فرمانداران شهرستانهای ایذه، باغملک و هفتکل موظفند با بسیج کلیه امکانات و هماهنگی حداکثری، روند امدادرسانی را با سرعت و دقت تمام، مدیریت و تسریع نمایند. مدیرکل مدیریت بحران استانداری مکلف است با همکاری نهادهای امدادی و خدماتی از جمله هلال احمر، علوم پزشکی، اورژانس، آتشنشانی و همه دستگاههای ذیربط، ضمن ارائه سریعترین خدمات پزشکی، اسکان اضطراری و پشتیبانی به آسیبدیدگان، نسبت به ارزیابی فوری و جامع خسارات وارد شده اقدام کند تا در کوتاهترین زمان ممکن، گامهای موثر برای جبران خسارات مادی و معنوی مردم عزیز برداشته شود.
مطمئن هستم که با همدلی، ایثار و تلاش بیوقفه همکاران در بدنه خدماترسان استان و همراهی صمیمانه مردم، این آزمون سخت را نیز پشت سر خواهیم گذاشت. از خداوند متعال، شفای عاجل برای مجروحان و آرامش برای همه مردم منطقه را خواستارم.