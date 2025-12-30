به گزاش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما محمدباقر قالیباف گفت: این نامه در حقیقت هم به معنای استرداد و هم به معنای اصلاح همزمان است. باید با توجه به اینکه لایحه بودجه بر اساس اعداد و ارقام تنظیم شده است بدون تغییر شاکله لایحه، در کمیسیون تلفیق و در کمترین زمان لایحه اصلاح شود و گزارش کمیسیون تلفیق به صحن بیاید. نمایندگان و اعضای دولت هم باید حتماً در این جلسات حضور پیدا کنند.