پس از قرائت گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه و همچنین قرائت نامه رئیس جمهور در نشست علنی مجلس مبنی بر پذیرش اصلاحات مورد نظر کمیسیون تلفیق، رئیس مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۵ را مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
به گزاش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما محمدباقر قالیباف گفت: این نامه در حقیقت هم به معنای استرداد و هم به معنای اصلاح همزمان است. باید با توجه به اینکه لایحه بودجه بر اساس اعداد و ارقام تنظیم شده است بدون تغییر شاکله لایحه، در کمیسیون تلفیق و در کمترین زمان لایحه اصلاح شود و گزارش کمیسیون تلفیق به صحن بیاید. نمایندگان و اعضای دولت هم باید حتماً در این جلسات حضور پیدا کنند.