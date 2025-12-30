به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، با آغاز فصل سرما و سفیدپوش شدن ارتفاعات شرق لرستان، پیست اسکی تمندر فرسش الیگودرز بار دیگر به یکی از کانون‌های اصلی تمرین و آماده‌سازی ملی‌پوشان اسکی صحرانوردی کشور تبدیل شده است.

اردوی ش۶روزه تیم ملی اسکی صحرانوردی با حضور ۲۵ ورزشکار از استان‌های مختلف در این پیست در حال برگزاری است تا ضمن شناسایی نفرات برتر برای حضور در رقابت‌های جهانی اسکی ۲۰۲۶ ایتالیا، ظرفیت‌های کم‌نظیر الیگودرز در توسعه ورزش‌های زمستانی بار دیگر مورد توجه قرار گیرد.

تیم ملی اسکی صحرانوردی کشورمان تمرینات فشرده و تخصصی خود را در دو بخش آقایان و بانوان در پیست اسکی فرسش الیگودرز دنبال می‌کند که در پایان آن، نفرات برتر برای حضور در مسابقات جهانی اسکی ۲۰۲۶ ایتالیا انتخاب خواهند شد.

تمرینات این اردو در شرایط استاندارد و با برنامه‌ریزی منظم در حال اجراست و میزبانی پیست اسکی فرسش الیگودرز، بار دیگر ظرفیت این مجموعه را برای برگزاری اردو‌های ملی به نمایش گذاشته است.

هدایت تیم آقایان بر عهده محمدتقی شمشکی و تیم بانوان بر عهده آزاده کیا شمشکی است همچنین حضور ۶ اسکی‌باز از استان لرستان در این اردو، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این استان در رشته اسکی صحرانوردی می‌باشد.

اسکی صحرانوردی، ورزشی زمستانی و هوازی است که در آن ورزشکاران با استفاده از چوب اسکی و کفش‌های مخصوص، بر روی برف حرکت می‌کنند، این ورزش ریشه در اسکاندیناوی دارد و برخلاف اسکی آلپاین، بر سرعت و فرود از شیب‌ها تمرکز ندارد، اسکی صحرانوردی به تقویت عضلات، بهبود تعادل و هماهنگی، کاهش استرس و افزایش قدرت قلبی عروقی کمک می‌کند.

شهرستان الیگودرز در دامنه کوهستانی شرق لرستان با آب و هوایی سرد در زمستان و مطلوب و معتدل در بهار و تابستان است که از شهر‌های مرتفع و سردسیر ایران به شمار می‌رود.

این شهر ۲ هزار و ۲۲ متر از سطح دریا بلندتر است و از شمال به خمین، محلات و اراک می‌رسد از جنوب به دزفول، کوهرنگ و فریدون شهر از شرق با داران، گلپایگان و خوانسار همسایه است و از غرب به دورود، ازنا، شازند، بروجرد و خرم‌آباد راه دارد.

پیست اسکی تمندر نیز در روستای فرسش با آب و هوای سرد و برفی واقع در ۴۵ کیلومتری شهر الیگودرز احداث شده است و با توجه به ابعاد مختلف گردشگری، یکی از راه‌های اشتغالزایی برای جوانان الیگودرز استفاده مناسب از ظرفیت این پیست است که می‌تواند علاوه بر رونق اقتصادی، این شهرستان را به عنوان قطب ورزش‌های زمستانی در غرب کشور معرفی کند.