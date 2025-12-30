امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

سیراف در مسیر ثبت جهانی

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۹- ۱۰:۰۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
مشاهده گوی آتشین در آسمان ژاپن!
مشاهده گوی آتشین در آسمان ژاپن!
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
سه ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا
سه ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
تخلف درج نکردن قیمت
تخلف درج نکردن قیمت
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
چراغ معدن طبس روشن ماند
چراغ معدن طبس روشن ماند
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
خبرهای مرتبط

آغاز کاوش‌های باستان شناسی برای کشف میراث ساسانی و پیش‌تاریخی

جاذبه‌های گردشگری بوشهر

فرهنگ، محور همگرایی ایران با ملت‌هاست

سیراف نماد هویت ملی و نشانه‌ای از پیشینه درخشان ایران

کاوش در بندر تاريخی سیراف با همکاری چینی‌ها

همکاری ایران و چین در حوزه میراث‌ فرهنگی و گردشگری

برچسب ها: بندر سیراف ، تجارت بین الملل ، راه آبی ابریشم ، ثبت جهانی ، قدمت تمدن
 