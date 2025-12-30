به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته دهم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان، فردا چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ در شهر‌های مختلف پیگیری خواهد شد.

در یکی از دیدار‌های این هفته تیم مهرگان نور از ساعت ۱۶ فردا در سالن امام خمینی (ره) نور، در دیداری حساس میزبان مس رفسنجان است.

مهرگان که با رحمان محمدی راد می‌خواهد تواناییهایش را به اثبات برساند فردا به دنبال کسب سه امتیاز کامل این بازی است تا جایگاهش را در جدول سروسامان ببخشد.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران فهرست ناظران و داوران این دیدار‌ها را اعلام کرد که برنامه کامل و اسامی ناظران و داوران هفته دهم لیگ برتر والیبال به قرار زیر است:

شهرداری ارومیه – استقلال گنبد

ارومیه، سالن غدیر، ساعت ۱۵:۳۰

ناظر فنی: امیرهوشنگ منظمی، ناظر داوری: حمید راهجردیان، داور اول: علیرضا قریب، داور دوم: مجتبی بیداریان و داور ویدئوچک: محمد درفش کاویانی

مهرگان نور – مس رفسنجان

نور، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

ناظر فنی: خضراله ترابی، ناظر داوری: مسعود ذوقی، داور اول: داود نافعی و داور دوم: مهدی نویدی نو

فولاد سیرجان ایرانیان – صنعتگران امید

سیرجان، سالن گهر روش، ساعت ۱۶

ناظر فنی: علیرضا گیلانی، ناظر داوری: محمد ابراهیم زاده، داور اول: امید فولادی وندا، داور دوم: مجتبی نعمتی و داور ویدئوچک: مهدی توکلی

چادر ملو اردکان – طبیعت اسلامشهر

اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

ناظر فنی: نادر انصاری، ناظر داوری: علی‌اصغر حاجی کاظمی، داور اول: کیوان عابدزاده، داور دوم: مجتبی اسپرغم و داور ویدئوچک: اسماعیل رزقی

پیکان تهران – پاس گرگان

تهران، سالن زنده یاد یزدانی خرم، ساعت ۱۶

ناظر فنی: مسعود یزدان‌پناه، ناظر داوری: محمد شاهمیری، داور اول: ابراهیم فیروزی، داور دوم: نوید زنگنه آزاد و داور ویدئوچک: هادی تیموری

شهداب یزد – سایپا تهران

یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶

ناظر فنی: خلیل یگانه مجد، ناظر داوری: امیر صداقت، داور اول: قادر صادقی، داور دوم: مرتضی مشهدی و داور ویدئوچک: رمضان جلال

رازین پلمیر تهران – فولاد مبارکه سپاهان

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۸

ناظر فنی: مهرداد شوشتری، ناظر داوری: محمد آقایی، داور اول: مرتضی اکرمی، داور دوم: ارمیا منبتی و داور ویدئوچک: مرتضی حسن علایی