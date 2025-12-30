وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ارتقای ورزش در دانشگاه‌ها مستلزم برنامه‌ریزی عملیاتی، استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور و توجه ویژه به عدالت جنسیتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین سیمایی در جلسه مجمع عمومی انتخابات فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی که در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت برگزار شد، اظهار داشت: وزارت علوم با همکاری فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و وزارت ورزش، این مسیر را با جدیت دنبال می‌کند و در همین راستا، بار‌ها با سازمان امور دانشجویان درباره توانمندی دانشجویان و ارتقای ورزش در دانشگاه‌ها گفت‌و‌گو و تبادل نظر داشته‌ایم و برنامه‌هایی مطرح و دنبال شده است فکر می‌کنم شرایط ورزش‌های دانشگاهی در این مدت رو به بهبود بوده است.

وی افزود: امروز برنامه‌های خوبی توسط افراد مختلف ارائه شد. همان‌طور که اشاره شد، نمی‌توان بدون هیچ‌گونه برنامه‌ای مسئولیتی را پذیرفت، همچنین این برنامه‌ها باید عملیاتی باشند. اگر برنامه‌ها آرمانی باشند، عملاً کاری از پیش نخواهد رفت.

وزیر علوم تصریح کرد: توجه داشته باشید که در برنامه‌ریزی گام‌های کوچک انتخاب شود و از اقداماتی که انجام پذیر است کار خود را آغاز کنید، اگر این‌گونه گام برداریم می‌توان به موفقیت‌های بزرگ‌تر نیز دست یافت. برنامه‌های بیش از حد آرمانی، به نظر نمی‌رسد نتیجه مطلوبی داشته باشند.

وی افزود: در حوزه ورزش، متأسفانه منابع مالی وضعیت چندان خوشایندی ندارد. اما بستر‌های قانونی لازم وجود دارد تا بتوانیم اتکای خود را به بودجه‌ها و اعتبارات رسمی کاهش دهیم. تمرکز ما بر گسترش رویداد‌های ورزشی دانشگاهی است و واقعاً علاقه‌مند هستیم به سمت ارتقای توانمندی‌های دانشجویان نخبه ورزشی حرکت کنیم و شاهد حضور مؤثر و کیفی دانشجویان در کاروان‌های ورزشی باشیم.

دکتر سیمایی خاطرنشان کرد: همکاری فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی با وزارت ورزش و جوانان قطعاً یکی از برنامه‌های موفق و مؤثر در تقویت ورزش‌های دانشگاهی خواهد بود. باید از ظرفیت مراکز آموزشی، پژوهشی و علمی نظام آموزش عالی کشور برای علمی‌سازی مقوله ورزش استفاده کنیم. گسترش فضا‌های ورزشی ضرورت دارد و باید به موضوع عدالت جنسیتی در ورزش توجه ویژه شود. در حال حاضر، فعالیت‌های ورزشی دانشگاهیِ دختران چندان رضایت‌بخش نیست و امیدواریم به این مورد نیز توجه کافی شود.

وی گفت: همه عزیزانی که نامزد شده‌اند، شایستگی لازم را داشته و صلاحیت آنان احراز شده است. امیدواریم با خرد جمعی، کاندیدای اصلح انتخاب شود. هر فردی که رأی بیاورد، قطعاً وظیفه داریم از او حمایت کنیم و همکاری متقابل داشته باشیم تا ورزش به جایگاه مطلوب‌تر و بهتری برسد