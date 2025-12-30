پخش زنده
امروز: -
پلیس راهور اعلام کرد: بخش قابل توجهی از قربانیان سوانح به علت ضربه به سر و استفاده نکردن از کلاه ایمنی جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ براساس آمار پزشکی قانونی استان هم تا پایان آذرماه، علت نهایی فوت ۳۵درصد جانباختگان سوانح استان، ضربه به سر بوده است.
نداشتن کلاه ایمنی همچنان یکی از مهمترین دلایل تصادفاتی است که به فوت راکبان موتورسیکلت منجر میشود موضوعی که پلیس راهور و اورژانس بارها نسبت به آن هشدار دادهاند.
سرهنگ هادی پرویزیان رئیس پلیس راهور استان گفت: ۸۵ درصد تصادفات مربوط به راکبان موتور سیکلت زیر بیست سال است.
رییس پلیس راهور استان با اشاره به نقش خانوادهها افزود:خانوادهها باید این موضوع را جدی بگیرند و اجازه ندهند فرزندانشان بدون کلاه ایمنی و رعایت قوانین موتورسواری کنند و این نظارتها نقش مؤثری در کاهش حوادث دارد.
شهاب عزیزی رئیس اداره عملیات اورژانس استان نیز از افزایش فوتیهای ناشی از تصادفات راکبان موتورسیکلت خبر داد و گفت:متأسفانه آمار مصدومان و جانباختگان تصادفات موتورسیکلت افزایش یافته و در بسیاری از مأموریتها، مصدومان فاقد کلاه ایمنی بودهاند که همین موضوع شدت آسیبها را چند برابر کرده است.
وی تأکید کرد:در بسیاری از موارد، استفاده از کلاه ایمنی میتواند از بروز آسیبهای شدید و مرگ جلوگیری کند.