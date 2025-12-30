میز خدمت قضایی با محوریت مسجد، با حضور رئیس‌کل دادگستری استان گلستان و جمعی از مدیران اجرایی، در یکی از مساجد محله سیدآباد گنبدکاووس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس‌کل دادگستری استان گلستان در مسحد پنج تن آل عبا محله سیدآبادگنبدکاووس با اشاره به برگزاری مستمر میز‌های خدمت قضایی از سال ۱۴۰۱ در استان، گفت: این میز‌ها با محوریت مساجد در محلات کم‌برخوردار شهر‌های مختلف استان برگزار می‌شود، در شهر گرگان نیز تاکنون حدود هشت محله کم‌برخوردار در قالب این طرح بازدید و مسائل آنان پیگیری شده است.

حیدر آسیابی افزود: تجربه این بازدید‌ها نشان می‌دهد بسیاری از مشکلات محلات، با حضور میدانی مدیران، تعیین تکلیف یا به‌طور کامل حل شده است ویا بخش عمده‌ای از آنها به نتیجه رسیده است به گونه‌ای که امروز اثر این پیگیری‌ها در تغییر چهره محلات کاملاً مشهود است.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با تأکید بر نقش مسجد به‌عنوان کانون حرکت اجتماعی تصریح کرد: فلسفه میز‌های خدمت، نزدیک‌کردن مدیران به مردم و پرهیز از وعده‌های غیرقابل تحقق است؛ در این جلسات، اگر موضوعی قابل حل باشد، زمان مشخص برای اجرای آن تعیین می‌شود و اگر امکان اجرا وجود نداشته باشد، صادقانه به مردم اعلام می‌کنیم.

وی با اشاره به پیگیری حقوق عامه در این میز‌ها گفت: بخشی از مطالبات مطرح‌شده ماهیت قضایی ندارد، اما دستگاه قضایی از باب صیانت از حقوق عمومی، پیگیر هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است تا عدالت در توزیع امکانات شهری به‌ویژه در محلات کم‌برخوردار رعایت شود.

رئیس‌کل دادگستری گلستان یکی از نمونه‌های عینی این رویکرد را تثبیت مالکیت اراضی شهری در گنبدکاووس برشمرد و افزود: با پیگیری دادگستری، دادستانی، ثبت اسناد و همکاری مدیریت شهری، ۱۵ هکتار از اراضی متعلق به شهرداری که در معرض زمین‌خواری قرار داشت، تثبیت مالکیت شد و قرار است این اراضی به‌تدریج به فضا‌های سبز و پارک‌های محله‌ای تبدیل شود.

وی ادامه داد: امروز نخستین گام عملی این طرح با کلنگ‌زنی زمین چمن مصنوعی و فضای بازی در شهرک فرمانداری آغاز شد و مقرر شده این پروژه تا پیش از عید به بهره‌برداری برسد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان در پایان با قدردانی از عملکرد مدیریت شهری گنبدکاووس گفت: بررسی‌های میدانی و نظرات مردم و مسئولان این شهر نشان می‌دهد شهردار گنبدکاووس در مسیر اجرای طرح‌های محله‌محور و توجه به مناطق کم‌برخوردار، اقدامات مؤثری انجام داده‌اند که شایسته تقدیر است.

در میز خدمت محله سیدآباد گنبدکاووس، مشکلاتی مانند تامین آب، ساماندهی زمین‌های بلااستفاده، ایجاد فضا‌های ورزشی و پارک‌های محله‌ای، بهبود روشنایی و ایمنی محلات، و پیگیری احداث پل و مسیر‌های دسترسی مطرح شد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان تأکید کرد که این موضوعات به صورت میدانی بررسی شده و زمان‌بندی مشخص برای پیگیری و حل آنها توسط دستگاه‌های اجرایی تعیین شد.