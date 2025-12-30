به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز سه شنبه در حاشیه سیصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای شهر تهران افزود: این سه خط جدید مترو در سال‌های آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

چمران همچنین گفت: شهرداری فردا نمی‌تواند تعطیل باشد، اما بخش اداری تعطیل و کارمندانی که حضور آنها ضروری است، در ادارات حضور خواهند داشت.

رئیس شورای شهر تهران بااشاره به صحبت‌های قالیباف ادامه داد: صحبت رئیس مجلس این بود که می‌توانیم به شورا‌ها اعتبار بیشتری بدهیم تا جایگاه آنها در مدیریت شهری و کشور جا بیفتد. چون انتخابات شورا‌ها به تنهایی برگزار می‌شود، مشارکت مردم به تلاش شورا‌ها و رسانه‌ها و مسائل اقتصادی و سیاسی کلان کشور بستگی دارد.

وی افزود: آنچه بیش از همه اثرگذار است عملکرد خود شوراهاست که باید بتوانند وضعیت بهتری ایجاد کنند و عملکرد خود را تبیین کنند.

چمران گفت: بنده هیچگاه از اینکه شورا درون خود مشکل داشته باشد، خوشحال نیستم و باید سعی کنیم با انسجام و همفکری شورا را پیش ببریم. شورا همواره به همین شکل بوده و مسائل مختلفی در آن وجود داشته است. اختلاف نظر و بحث وجود دارد، اما باید منطقی و قانونی باشد و اگر از این مسیر تجاوز کنند ممکن است بر مردم اثرگذار باشد.

چمران با بیان اینکه دوره چهارم کاملاً نزدیک به هم بودیم و با توانمندی از آن مرحله عبور کردیم، یادآور شد: ما نشان دادیم که به بلوغی فراتر از حد شورا‌ها رسیده‌ایم و باید ببینیم که شورای تناسبی به چه شکل خواهد بود.

چمران همچنین گفت: در ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه باید پناهگاه در نظر گرفته شود؛ البته باید چندمنظوره باشد، چراکه در این صورت می‌توان از آن استفاده کرد.

وی با بیان اینکه شهرداری سامانه اذان‌گویی پیش بینی کرده است، اظهار کرد: برای آژیر می‌توان از رادیو، تلویزیون و تلفن همراه استفاده می‌شود و برای پخش آژیر در سطح شهر هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

رئیس شورای شهر تهران در مورد حضور خود در انتخابات، هم گفت: شخصاً تمایلی ندارم و تصمیم قاطعی در این خصوص نگرفته‌ام.