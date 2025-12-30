کارشناسان تنظیم بازار در راستای نظارت دقیق بر توزیع کالا‌های اساسی، بر روند ترخیص و توزیع مرغ منجمد و برنج هندی تنظیم بازاری سهمیه شهرستان ارومیه نظارت کردند.

نظارت بر ترخیص و توزیع مرغ منجمد و برنج هندی تنظیم بازاری در ارومیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در این عملیات، با هدف تأمین نیاز‌های اساسی مردم و کنترل قیمت‌ها، کارشناسان با دقت و حساسیت به بررسی تمامی مراحل ترخیص و توزیع این کالا‌ها پرداختند. نظارت بر روند واردات و توزیع مرغ منجمد و برنج هندی، به منظور جلوگیری از هرگونه نوسانات قیمتی و تأمین این اقلام ضروری برای شهروندان انجام شد.

این اقدام مهم در راستای سیاست‌های حمایتی دولت و ارتقاء سطح نظارت بر بازار به انجام رسید و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ارومیه بر استمرار این نظارت‌ها تأکید کرده است.

مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ارومیه با هدف تضمین امنیت غذایی، رضایت مردم و ایجاد آرامش در بازار، به فعالیت‌های نظارتی خود ادامه خواهد داد و آماده است تا با همکاری سایر نهاد‌های ذی‌ربط، به تحقق این اهداف دست یابد.