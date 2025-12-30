پخش زنده
نشست مشترک توسعه زیستبوم نوآوری و فناوری و تحقق سرمایهگذاری اقتصاد دانشبنیان به میزبانی کیش، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، جزیره کیش را منطقهای راهبردی برای توسعه فناوری، تعاملات بینالمللی و جذب سرمایهگذاریهای نوآورانه برشمرد.
علی اسدی، با اشاره به توسعه و بلوغ بسیاری از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و حضور فعال آنها در بازارهای جهانی، بر نیاز این شرکتها به بسترهای حمایتی جدید در حوزههای مالی، تجاری و حقوقی بینالمللی تأکید کرد و توسعه زیستبوم نوآوری در کیش را فرصتی استثنایی برای پاسخ به این نیاز دانست.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، با تشریح رویکردهای پارک در توسعه ناحیه نوآوری و بهرهگیری از مشوقهایی مانند معافیتهای مالیاتی، بر ضرورت خروج از اجرای جزیرهای طرحهای فن آورانه و شبکهسازی و همافزایی بین دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری و دستگاههای اجرایی برای خلق محصولات راهبردی کشور تأکید کرد.
علی اسدی نقش دانشگاهها را به عنوان پیشران و اتصالدهنده زیستبوم فناوری مهم و حیاتی برشمرد و هدف پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را راهبری و هموارسازی مسیر توسعه پایدار شرکتهای فناور عنوان کرد.
او به تخصیص هدفمند درآمدهای پارک برای حمایت از توسعه شرکتها، هستههای فناور و زیرساختها اشاره کرد و گفت: در این زمینه برنامهریزی جدی و راهبردی مهمی آغاز شده و بهزودی نتایج آن مشخص خواهد شد.
رئیس پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران نیز در این نشست، از تغییر مأموریت برخی فضاهای دانشگاهی و جذب اعتبارات ویژه از صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی ریاست جمهوری خبر داد.
ابراهیم خدایی، حرکت به سمت الگوهای دانشگاه نسل سوم و چهارم را ضرورتی اجتنابناپذیر خواند و از امضای سند همکاری مشترک دانشگاه تهران و سازمان منطقه آزاد کیش در آیندهای نزدیک خبر داد.
او حضور هیأت رئیس و اعضای رئیسه پارک علم و فناوری در کیش، را نشانهای از عزم جدی دانشگاه برای تقویت زیستبوم نوآوری در این منطقه استراتژیک دانست.
مدیر برج فناوری منطقه آزاد کیش، نیز در این نشست به ظرفیتهای مرکز نوآوری کیش اشاره کرد و گفت: این مرکز میزبان ۴۳ شرکت فناور و یک شتابدهنده مرکزی است.
محمدحسین حسنی، حوزههای فعالیت موفق مرکز نوآوری کیش را محیطزیست، فینتک، کامپوزیت، فناوری اطلاعات و صنایع کشتیسازی برشمرد و گستردگی تعاملات بینالمللی و بهرهگیری از ظرفیتهای ارتباطی بومیان را از عوامل کلیدی جذب سرمایهگذاری و شرکتهای فناور در کیش عنوان کرد.
معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، پیشنهاد ایجاد هاب سرمایهگذاری خطرپذیر (VC) در کیش را مطرح کرد.
کریمی، کیش را مکانی ایدهآل برای تبدیل شدن به کانون اصلی سرمایهگذاریهای خطرپذیر در کشور دانست و نقش پارک را در تسهیل شبکهسازی و اتصال شرکتها به سرمایهگذاران، کلیدی ارزیابی کرد.
هیئت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در حاشیه این نشست از مرکز نوآوری کیش و فضاهای پیشبینی شده برای توسعه شعبه پارک در پردیس بینالمللی کیش دیدن و ظرفیتهای منطقه را از نزدیک بررسی کردند.