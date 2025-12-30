

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون سازمان و رئیس جهاد کشاورزی شهرستان مشهد گفت: این اقدام با هدف حمایت از اقشار کم‌برخوردار و کنترل قیمت‌ها در بازار انجام شده است و برنج ذکر شده با قیمت هر کیسه ۱۰ کیلویی، یک میلیون و ۱۴۷ هزار و ۷۰۰ تومان از طریق شرکت‌های تعاونی در سطح شهر مشهد توزیع می‌شود.

محمدرضا عباسپور تأکید کرد: توزیع این میزان برنج در این هفته با هدف تأمین کالای اساسی و تنظیم بازار صورت گرفته و صرفاً برای مصارف خانوار است.