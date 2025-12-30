به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، رئیس اداره هواشناسی مهاباد گفت: ارتفاع برف در مهاباد نیز ۱۲ سانتی متر ثبت شده است.

اردلان محمدپور افزود: بعد از پیرانشهر و سردشت که ارتفاع برف در آنها به ۵۴ سانتی‌متر رسیده است، شهر‌های اشنویه با ۴۲ سانتی متر و تکاب با ۴۱ سانتی متر بیشترین میزان بارش برف را داشتند.

وی ادامه داد: در این مدت بیشترین بارش در پیرانشهر با ۲۳ میلی‌متر و سردشت با ۲۰ میلی‌متر ثبت شد.

رئیس اداره هواشناسی مهاباد گفت: چالداران با دمای منفی ۱۵ درجه سردترین شهر استان در شبانه روز گذشته بود.

محمدپور با بیان اینکه از اواخر وقت روز چهارشنبه شاهد ورود سامانه بارشی جدید به منطقه خواهیم بود، اظهار داشت: این سامانه از پنجشنبه شب بیشتر مناطق جنوب استان را فراگرفته و تا روز شنبه با بارش برف و باران، وزش باد و مه گرفتگی در محور‌های مواصلاتی همراه خواهد بود.