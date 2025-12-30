به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ریس مجمع عالی بسیج گیلان در این اجلاسیه با بیان اینکه بسیج منشا خیر و برکت و از تدابیر امام خمینی (ره) است، گفت: انقلابی که توسط مردم شکل گرفته باید توسط مردم حفاظت و حراست شود.

محمد جلائی، اندیشه ورز بودن و مطالبه گری را از ویژگی‌های شاخص بسیجیان برشمرد و افزود: بسیجیان در دفاع از میهن چه در ۸ سال دفاع مقدس به ویژه دفاع مقدس ۱۲ روزه و چه در مقابله با فتنه‌ها پیشگام و در کنار مردم بودند.

وی افزود: مطالبه گری یکی از وظایف اصلی مجمع عالی بسیج است و دولت باید از ظرفیت‌ها و سلایق بسیجیان اندیشه ورز و نخبگان و ایده‌های خلاقانه این مجمع بهره ببرد.

در پایان این مراسم از بسیجیان نمونه و فعال مجمع عالی بسیج تجلیل شد.