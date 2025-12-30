پخش زنده
قائممقام نهاد بینالمللی سفیران اتحاد و منادیان همبستگی صلح اجتماعی خاورمیانه گفت: پلیس فتای استان خوزستان باتوجه به تخصص و توانمندیهای خود، الگوی مدیریت هوشمند در خدمت صادقانه به مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، حجتالاسلام محمدامین جامعی، با قدردانی از پلیس فتا خوزستان به پاس ارتقای امنیت سایبری شهروندان، اظهار کرد: موفقیت این مجموعه در کسب رتبه برتر کشوری، مرهون ارتقای دانش تخصصی، انضباط نهادی و تعهد حرفهای در مواجهه با تهدیدات نوپدید فضای مجازی است.
قائممقام نهاد بینالمللی سفیران اتحاد و منادیان همبستگی صلح اجتماعی خاورمیانه افزود: امید است که روز به روز شاهد ارتقای کیفی و کمی سطح خدمترسانی به مردم در حوزه امنیت سایبری باشیم.
همچنین رئیس پلیس فتا خوزستان در این مراسم با تشریح رویکرد فعالانه پلیس فتا در پیشگیری از جرایم سایبری و مبارزه قاطع با کلاهبرداریهای اینترنتی، تاکید کرد: تمامی تلاشهای صورتگرفته در راستای رضایتمندی مردم عزیز استان بوده و این مسیر با جدیت و قدرت ادامه دارد.
سرهنگ کارآگاه علی حسینی خاطرنشان کرد: بیشک این مسیر موفقیت با تکیه بر همراهی نهادهای مردمی قانونمدار برای مقابله مؤثر با آسیبهای نوپدید فضای مجازی تقویت خواهد شد.
قائممقام نهاد بینالمللی سفیران اتحاد و منادیان همبستگی صلح اجتماعی خاورمیانه و مسئول شوراهای صلح و سازش سازمان بسیج حقوقدانان استان خوزستان، به همراه هیات همراه با حضور در پلیس فتا استان خوزستان، از سرهنگ کارآگاه علی حسینی برای کسب رتبه اول پلیس فتا فراجا قدردانی کردند.