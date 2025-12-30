پخش زنده
تمام۶۵۰ سهمیه حج تمتع منطقه کاشان برای سال ۱۴۰۵ تکمیل شد و ثبتنام در کاروانهای حج تمتع این منطقه پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حج و زیارت کاشان گفت: ثبتنام قطعی در کاروانهای حج تمتع ۱۴۰۵ از شانزدهم آذر آغاز شد و با توجه به استقبال متقاضیان، ظرف روزهای گذشته ظرفیت اختصاصیافته تکمیل شد.
حمیدرضا بهروزی فرافزود: پیگیری برای تخصیص حداقل یک کاروان فوقالعاده به منطقه کاشان در دستور کار اداره حج و زیارت قرار گرفته است و در صورت فراهم شدن شرایط، تلاش میشود تمام تقاضاهای ثبتشده پوشش داده شود.
وی گفت: اداره حج و زیارت کاشان حوزهای متشکل از شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل و نطنز است و با ۳۶ دفتر خدمات زیارتی و بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ کارگزار ثبتشده در سامانه کارگزاران، فعالیت میکند.
رئیس اداره حج و زیارت کاشان افزود: این اداره در جذب زائر نسبت به جمعیت در دو سال متوالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رتبه نخست کشوری را کسب کرده است.